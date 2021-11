रावेर raver|प्रतिनिधी-

येथे भाजप युवा मोर्च्याच्यावतीने (BJP Youth Front) मंत्री नबाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांचा तर राष्ट्रवादीकडून (NCP) विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांच्या पुतळ्याचे दहन (Burning of the statue) करण्यात आले होते. या दोन्ही घटनांची रावेर पोलिसांनी (Raver police) दखल घेत जिल्हाधिकारी यांच्या जमावबंदीचे आदेश (Curfew orders) झुगारून व साथरोग नियंत्रणकामी उपाय योजना न पाळल्याने (Not complying) भाजप व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी (Incumbent)यांच्यावर गुन्हे दाखल (Crime filed) करण्यात आले आहे.