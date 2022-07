पाच वर्षातील शालेय पोषण आहार वाटपाचे होणार ऑडिट!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये (Primary schools) वाटप करण्यात आलेल्या शालेय पोषण आहार वाटपाचे (School feeding distribution) आता पाच वर्षांचे ऑडिट (audit of the distribution of school nutrition in five) होणार आहे. त्या अनुषंगाने मागील पाच वर्षांचे बँक पासबुक, कॅशबुक, शिल्लक साठा नोंदवही यासह विविध मुद्यांची माहितीसह कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतिची माहिती मागविण्यात (Request information) आली आहे. ही माहिती गोळा करताना मुख्याध्यापकांच्या अडचणीत (e principal's trouble) देखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.