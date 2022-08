टोलनाका पावत्याप्रकरणी ठेकेदारावर कारवाई नाहीच

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव-भुसावळ राष्ट्रीय महामार्गावरील (Jalgaon-Bhusawal National Highway) नशिराबाद टोलनाक्यावर (Nashirabad toll booth) बोगस पावत्या (Bogus receipts) देऊन वाहनधारकांची (vehicle owners) आर्थिक लूट (financial loot) होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात टोलनाक्यावरून दोन हॅन्डमशिन नशिराबाद पोलिसांनी जप्त केले होते. या प्रकरणी नही या विभागाने पोलिसात फिर्याद देण्यास टाळाटाळ केली होती. नहीचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत सिन्हा (Chandrakant Sinha, Project Director of Nhai) यांनी फिर्याद देणे अपेक्षित असतांना केवळ दंडाचे कागदी घोडे नाचविण्यात आले होते. अखेर 20 दिवसांनंतर या प्रकरणात पोलिसांनीच स्वत: (police themselves) फिर्यादी (prosecutors) होऊन गुन्हा (crime) दाखल केला. यात टोलनाक्यावरील जनरल मॅनेजर, अकाऊंटंटसह सात जणांविरूध्द नशिराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.