वाघळी येथे शेतातून ३७ गोण्या धान्याची चोरी

चाळीसगाव chalsigaon प्रतिनिधी

वाढत्या महागाईमुळे (Due to rising inflation) सर्व सामान्य मेटाकुटीला आला आहे. अशातच चोरीच्या घटना (Incidents of theft) घडत आहे. तालुक्यातील वाघळी येथे एका शेतकर्‍याच्या (farmer) शेतातून (From the field) ज्वारी व बाजरीच्या (Sorghum and millet) तब्बल ३७ गोण्या धान्याची चोरी (Theft of 37 sacks of grain) झाल्यामुळे एकच खळबळ उडली आहे. हि घटना दि,६ रोजी घडली असून याप्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनला गुन्हां (crime) दाखल करण्यात आला आहे.