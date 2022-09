मेमो ट्रेनमध्ये तरुण मयत स्थितीत आढळला

चाळीसगाव chalsigaon प्रतिनिधी

भुसावळ येथून सुटणारी व इगतपुरी (Bhusawal Igatpuri) येथे जाणार्‍या अप मेमो ट्रेनमध्ये (up memo train) चाळीसगाव रेल्वे स्थानकादरम्यान (Chalisgaon Railway Station) एक २५ वर्षीय अनोळखी तरुण (unknown youth) मयतस्थितीत (dead condition) आढळुन आला आहे. प्रवाशांनी (Passengers) चाळीसगाव स्थानकावर माहिती (Given the information) दिल्याने, चाळीसगाव रेल्वे पोलिसांनी (Chalisgaon Railway Police) मृतदेह (dead body) रुग्णालयात (hospital) दाखल केला असून मयताची ओळख (identify) पटविण्याचे आवाहन केले आहे. याप्रकरणी चाळीसगाव रेल्वे पोलिसात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.