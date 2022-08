सोळा वर्षांपूर्वी अतिवृष्टीत वाहून गेलेल्या पाझर तलावाचे काम मंजुरीनंतरही अपूर्णच

न्हावी, Navhi ता. यावल| वार्ताहर-

येथून जवळच असलेल्या सातपुडा पर्वत पायथ्या जवळील भिलाने शिवारात (Bhilane Shivarat) २००६ यावर्षी झालेल्या पावसाच्या पुरामुळे (rain flooding) पाझर तलावाचा बांध (Pazar lake dam) फुटल्यामुळे (due to rupture) काही शेतकऱ्यांचे क्षेत्र वाहून गेले आहे. गेल्या १६ वर्षात हा फुटलेला बांध मंजुरीनंतरही (Even after approval) अजून पर्यंत दुरुस्त न झाल्यामुळे (due to non-correction) आजपर्यंत झालेल्या पावसाचे पाणी वाहून गेले असून सिंचनाच्या नावाखाली लाखो रुपयेही पाण्यासाोबत वाहून गेले आहेत.