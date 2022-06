२५ कोटी रूपयांच्या निधीसाठी प्रयत्नशील - पाटील

साकेगावजवळील वाघुर नदी परिसराला ‘क’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळाला असून या माध्यमातून भविष्यात तरुणांसाठी रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच तालुक्यातीलच नव्हे तर जिल्हाभरातील पर्यटकांसाठी एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थळ तयार व्हावे यासाठी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य तथा माजी जि. प. सदस्य रविंद्र पाटील यांनी पर्यटन विकास राज्यमंत्री अदिती तटकरे यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी नुकतीच चर्चा केली.

साकेगाव जवळील वाघुर नदी परिसरातील ‘क’ वर्ग पर्यटनस्थळाला २५ कोटी रूपयांचा निधी (Fund of Rs. 25 crores) उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) व पर्यटन विकास राज्यमंत्री अदिती तटकरे (Minister of State for Tourism Aditi Tatkare) यांनी जिल्हाधिकारी यांना यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.