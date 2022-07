भेटण्यासाठी आलेल्या काकाने मारला पुतणीच्या घरात डल्ला

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पुतणीला भेटण्यासाठी (meet the nephew) आलेल्या काकाने (uncle) तिच्या घरातून 1 लाख 67 हजार रुपयांचा ऐवज लांबविल्याची (instead of procrastinating) घटना घडकीस आली आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.