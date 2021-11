दुचाकीस्वाराने वृद्धाचे साडेनऊ हजार रुपये लांबविले

जळगाव :- jalgaon

लिफ्ट देण्याचा बहाणा (excuse to give a lift) करून दोन हजार रुपयांचे सुट्टे द्या असे सांगून एका भामट्याने (Vampire) वृद्धांचे (elderly) साडे नऊ हजार रुपये (Nine and a half thousand rupees) लांबविल्याची घटना रविवारी समोर आली आहे.