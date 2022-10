खून करणारे अटकेतील तिघे सराईत गुन्हेगार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

फटाके फोडण्याच्या (Bursting of firecrackers) वादातून (through argument) मंगळवारी संजयसिंग प्रदीपसिंग टाक (वय-19, रा. शिरसोली नाका) या तरुणाचा (youth) चॉपर भोसकून (Chopper stabbing)खून (murder) झाल्याची घटना तांबापुरात (Tambapur) घडली होती. याप्रकरणी तीन संशयितांना (Three suspects) पोलिसांनी अटक (Arrested by the police ) केली असून तिघांवर पोलिसात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.