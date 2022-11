वाळू माफियाने काढली तलाठ्यांच्या दुचाकीची चावी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

नदीपात्रातून (river basin) वाळूची चोरटी वाहतुक (Stealth transport of sand) करतांना तलाठ्यांच्या पथकाने (team of Talathis)ट्रॅक्टरवर कारवाई (Action on tractors) केली. दरम्यान, हे ट्रॅक्टर कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector's Office) घेवून जात असतांना ट्रॅक्टर मालकाने (tractor owner) तलाठ्यांच्या दुचाकीची (Talathi's bike) चावी काढून (Remove the key) त्यांना विरोध केला. तसेच तुम्हाला काय करायचे ते करा असे म्हणत ट्रॅक्टर पळवून घेवून गेल्याची घटना घडली. याप्रकरणी तालुका पोलीस ठाण्यात (Taluka Police Station) ट्रॅक्टर मालकासह चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.