पुर्वजांच्या जीवीत समाधींचे पावित्र्य धोक्यात

वरणगाव, Varangaon ता.भुसावळ । वार्ताहर

सर्वत्र जमिनींचे भाव गगनाला भिडलेले असताना वरणगाव शहरातील कोट्यवधींची गायरान जमिनीला (Guyran to the ground) संस्था चालकांच्या व तत्कालीन ग्रामपंचायतपासुन सद्या नगरपरिषद प्रशासनाच्या (Municipal administration) आशीर्वादामुळे अतिक्रमणांचा विळखा (Get rid of encroachments) पडला असुन येथील गायरान संस्था चालकांतील पुर्वजांच्या अग्रवाल कुटूंबातील (Agarwal family of ancestors) दोन जीवीत समाधी (Samadhi of two living beings) आहे. या समाधींची सुरक्षा देखील अतीक्रमणात अडकल्या आहेत. त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सद्या तरी नगरपरीषदेची आहे, मात्र नगरपरीषदेच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून स्थानिक नागरीकांनी या जमिनीचा अतिक्रमण करून बेकायदा वापर (Illegal use) सुरू केला असल्याचे चित्र आहे.