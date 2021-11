गौताळा अभयारण्याच्या (Gautala Sanctuaries) पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्रात कार्यान्वित फर्मी सोलर फार्मस प्रा. लि. (Fermi Solar Farms Pvt. Ltd.) व जेबीएम सोलर म. प्रा. लि. नवी दिल्ली (JBM Solar m. Pvt. Ltd. New Delhi) या दोन बेकायदा खाजगी सोलर प्रकल्पांसाठी (illegal private solar projects) तालुक्यातील बोढरे, शिवापूर शिवारातील सुमारे 1200 एकर शेतजमिनी गैरमार्गाने खरेदी केल्या गेल्या. तब्बल चार वर्षांपासून न्यायासाठी सोलरपिडीत (solar panels) शेतकर्‍यांचा (farmers) संघर्ष (Struggle) सुरु आहे. एसआयटी चौकशीच्या मागणीसाठी नुकतेच पिडीत शेतकरी व कृती समितीच्या वतीने मुंबईत 18 दिवसांचे आंदोलन केले. परंतू तालुक्यातील एकही लोकप्रतिनिधींनी (people's representatives) त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला नाही.

खासदार उन्मेष पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी जळगाव येथे शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी भव्य मोर्चा काढला, तर दिवाळीनंतर ते विधानसभेेसमोर उपोषणास बसणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र तालुक्यातील सोलरपिडीत शेतकर्‍यांकडे कानाडोळा होत असून सोलरपिडीत शेतकर्‍यांबाबत भूमिका तळ्यात-मळ्यात राहीली आहे.

सोलर प्रकल्पाच्या जमिनीची बेकायदा व्यवहारासाठी तालुक्यातून व जिल्ह्यातून कोणत्या मोठ्या नेत्यांची मदत झाली आहे, याची सत्यता देखील बाहेर येणे जरुरी असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी याकडे जातीने लक्ष घालून त्वरित एसआयटी स्थापन करावी अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांची आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारच्या आश्रयाखाली महसूल व वन कायद्याचे सर्रास उल्लंघन करून, तालुक्यातील बोढरे, शिवापूर शिवारातील सुमारे 1200 एकर शेतजमिनी गरीब, अशिक्षित ऊसतोड कामगार असलेल्या गोरं बंजारा व दलित, मुस्लिम समाजाच्या शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून बेकायदेशीरपणे, गैरमार्गाने, कवडीमोल भावात लाटण्यात आल्या आहेत. याठिकाणी दोन सोलर प्रकल्प थाटण्यात आले.

प्रकल्पाच्या मालकांचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हितसंबंध असल्याचा आरोप सोलर पिडीत शेतकरी व कृती समितीने केला आहे. तत्कालीन सत्ताधारी पक्षातील बड्या नेत्यांच्या आशिर्वादाने हा प्रकल्प उभा राहील्याचा आरोप सुरवातीपासून कृती समितीच्या वतीने वारंवार केला जात आहे.