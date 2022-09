जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भर रस्त्यात (road) दुचाकी उभ्या (standing the bike) करुन वाहनचालकांना दमदाटी (Fatigue for drivers) करणार्‍याला पोलिसांनी रोखले (Police stopped). यावेळी पोलिसांची लायकी (Worthy of the police) काढत त्यांना नोकरी घालविण्याची धमकी (Threat of job loss)देवून त्यांना शिवीगाळ (abuse) केल्याची घटना हॉटेल टुरीस्टजवळ (Near Hotel Tourist) सोमवारी रात्री 10.30 वाजेच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी तरुणाविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.