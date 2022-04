राज्यात सुरू असलेल्या जातीयवादाकडे लक्ष न देता जळगावकरांनी दिला एकोप्याच्या संदेश

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यात (state) एकीकडे राजकीय (Political) आणि सामाजिक वातावरण (Social environment) सध्या गढूळ झालेले असताना जळगावात मात्र युथ फॉर हेल्प फाऊंडेशन (Youth for Help Foundation) आणि एकता ग्रुपतर्फे (Ekta Group) इफ्तार पार्टीद्वारे (Iftar party) एकात्मतेचा संदेश (message of unity) देण्यात आला. रमजान महिन्यानिमित्त सर्वधर्मीय इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यात सुरु असलेल्या जातीयवादाकडे लक्ष न देता (without paying attention to the ongoing casteism) सर्वांनी आपसात समन्वय ठेऊन जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवावी असे आवाहन यावेळी मान्यवरांनी केले.