गुजरातची जनता तुपाशी, महाराष्ट्रातील जनता उपाशी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महाराष्ट्राचे उद्योग (Industries of Maharashtra) गुजरातच्या (Gujarat) घशात घालणार्‍या शिंदे फडवणीस सरकारच्या (Shinde Fadwanis Govt) विरोधात (against) राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे (NCP) कागदी विमाने उडवून (flying paper airplanes) आंदोलन (movement) करण्यात आले. यावेळी गुजरात तुपाशी (Gujarat Tupashi,), महाराष्ट्र उपाशी (Maharashtra is starving) अशी घोषणाबाजी (Sloganism) पदाधिकार्‍यांनी केली.