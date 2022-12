आयुक्त बदलीच्या आदेशावर मॅटकडून स्थगिती कायम!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) डॉ. विद्या गायकवाड (Dr. Vidya Gaikwad)यांची आयुक्तपदावरून (post of Commissioner) झालेल्या बदली प्रकरणी (case of transfer) त्यांनी मॅट (Mat) मध्ये धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज मॅटमध्ये कामकाज झाले. यात राज्यशासनाने प्रतिज्ञानापत्र (Affidavit by State Govt) सादर केले तर आयुक्त देविदास पवा (Commissioner Devidas Pawar)र यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर (submit an affidavit) करण्यासाठी मॅटने मुदत दिली आहे. त्यामुळे मॅट ने स्थगिती आदेश (Stay order upheld) कायम ठेवत पुढील कामकाज 20 डिसेंबर रोजी ठेवले आहे. त्यामुळे मनपातील आयुक्त पदाचा तिढा अजून काही दिवस राहणार आहे.