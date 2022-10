वधू-वर परिचय मेळावा काळाची गरज!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

समाजात एज्युकेटेड (educated candidates) उमेदवारांची संख्या वाढत आहे. मात्र, व्यावसाय किंवा नोकरीनिमित्त बाहेर (Out of town for work) गावी असलेल्या समाज बांधवांच्या भेटी-गाठी होत (no meeting of community members) नसल्याने वधू-वर परिचय मेळावा (Meet the bride and groom) ही आता काळाची (Need of time) गरज बनली आहे. प्रत्येक समाजात वधू-वर परिचय मेळावा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लग्न जोडण्यास (Help to add marriage) मदत होते व होणारा खचार्र्ची देखील बचत होते, असे प्रतिपादन आ.राजूमामा भोळे (MLA. Rajumama Bhole) यांनी केले.