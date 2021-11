कार्यकर्त्यांचा सन्मान झाला तरच चळवळ जिवंत राहणार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

समाजात विविध क्षेत्रातील चळवळ (Movement in various fields) जिवंत रहावी म्हणून चळवळ जगविणारा कार्यकर्ता (Worker) सन्मानित (Honorable) झाला तरच कार्यकर्त्यांची चळवळ (Movement of activists) वृद्धीगत (Incremental) होईल. त्यासाठी गेल्या 20 वर्षांपासून आप्पासाहेब विश्वासराव भालेराव प्रतिष्ठानची (Appasaheb Vishwasrao Bhalerao Pratishthan) अखंड समाजसेवा करीत असून भालेराव प्रतिष्ठानची नावलौकिकात भर पडली आहे. आप्पासाहेब भालेराव प्रतिष्ठान समाजसेवेचा वसा यापुढेही चळवळ जगविणार्‍यांना प्रोत्साहन देत राहील,असा आशावाद नागपूरचे डॉ.सचिन जोंधळे (Dr. Sachin Jondhale) यांनी व्यक्त केला.