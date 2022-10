बेपत्ता झालेला मुलगा जखमी अवस्थेत सापडला रेल्वेरुळावर

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

घरच्यांना दहा मिनिटात येतो असे सांगून घरातून (left home ) निघालेला चौदा वर्षीय तक्षील उर्फ लकी बळीराम साळुंके (Lucky Baliram Salunke) (रा. पंढरपूरनगर) हा मुलगा आशाबाबा नगरजवळ (Ashababa Nagar) रेल्वे रुळावर (railway track) जखमी अवस्थेत (injured state) आढळून आल्याचा धक्कादाय प्रकार उघडकीस आला आहे. मुलागा गंभीर अवस्थेत असल्यामुळे त्याची काहीही बोलण्याच्या मनस्थितीत (no mood to say anything) नसल्यामुळे घटनेचा उलगडा झालेला (Explanation of the incident) नाही. मात्र पोलिसांकडून घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेवून त्यांच्याकडून तपास केला जात आहे.