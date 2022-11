राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी विद्यापीठात घेतला शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आढावा

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या ( Maharashtra State Commission for Backward Classes) सदस्यांनी (members) मंगळवार दि.१ नोव्हेंबर रोजी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठास (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) भेट देऊन शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा (Teaching and non-teaching posts) आरक्षणाबाबत (Overview of reservation) आढावा घेतला.