अखेरचा हा तुला दंडवत

भारतरत्न, (Bharat Ratna) स्वरसम्राज्ञी (Swar Samrajni) लतादीदी मंगेशकर (Latadidi Mangeshkar) यांनी देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात (world) आपला अमीठ ठसा उमटविला. त्यांच्या सुरेल आवाजाच्या (Melodious voice) जादुने सर्वांच्याच मनावर अधिराज्य केले आहे. त्यांच्या निधनाने (death) संगित क्षेत्रात (field of music) फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचा आवाजच त्यांची ओळख (voice is their identity) होती. अशा भावना (Emotion) मान्यवरांनी व्यक्त करत, लता दीदींना शब्दांजली (Vocabulary) वाहिली आहे.