गिरणा धरणातून पाण्याचेे शेवटचे आवर्तन सुटले

हे पाणी भडगाव, पाचोरा, दहीगाव बंधारा ते कानळदा पर्यंत असणार आहे. सदरचे आवर्तन हे बिगरसिंचनाचे (non-irrigation) असल्याने शेतीकरिता पंप बंद(Pump off for farming) ठेवावेत तसेच नदीकाठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आवाहन पाटबंधारे उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता (Sub-Divisional Engineer of Irrigation Sub-Division) हेमंत व्ही. पाटील यांनी केले आहे.