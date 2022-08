महाजनांसह गुलाबरावांच्या मंत्रीपदाचा जल्लोष

जळगाव jalgaon।

शिंदे आणि फडणवीस सरकारमध्ये (Shinde and Fadnavis government) जळगाव जिल्ह्यातील माजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Former guardian minister Gulabrao Patil) आणि भाजपाचे संकटमोचक आ. गिरीश महाजन ( MLA. Girish Mahajan's) यांची कॅबिनेट मंत्रीपदी (cabinet minister) वर्णी लागली आहे. या दोन्ही नेत्यांनी आज मंत्रीपदाची शपथ घेतली असून जिल्ह्यात भाजपा आणि शिंदे समर्थकांकडून फटाके फोडून (Bursting of firecrackers) आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.