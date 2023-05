त्या' दोघींच्या प्रवासाने दिली भक्ती आणि शक्तीच्या अनोख्या संगमाची अनुभुती

अमळनेर Amalner प्रतिनिधी

एक साध्वी (Sadhvi) जगाच्या कल्याणाचा विचार (Thinking of the welfare of the world) करते, तर दुसरी तीच्या (Second is her safety) सुरक्षेचा विचार करीत त्यांच्या सोबत प्रवास करते. त्या दोघींचा प्रवास (journey of both) म्हणजे भक्ती आणि शक्तीचा (devotion and strength)अनोखा संगम (unique combination) पाहून नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले.