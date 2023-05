पाच लाखांत बळकावले घर!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

खरेदी (purchased) केलेले घरात लिव अ‍ॅन्ड लायसनन्स (Live and license at home) करारना (agreement) करुन राहणार्‍या कुटुंबाने (family) खोटे दस्ताऐवजावर (false documents) खोटी सही करुन पाच लाखात घर बळकाविल्याचा (house was seized) प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध शहर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.