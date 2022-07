पावसाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारणार

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

गत सहा वर्षांपासून सक्रीय राजकारणापासून दूर असलेले (Absent from active politics) एकनाथराव खडसे (Eknathrao Khadse) राष्ट्रवादीकडून विधानपरीषदेवर आमदार (Legislative Assembly MLA from NCP) झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या प्रश्नांसाठी पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहे. जळगाव शहरातील रस्ते (Roads in Jalgaon city) आणि जिल्ह्यातील वाळू चोरी यासह विविध विषयांवर पावसाळी अधिवेशनात (monsoon session) सरकारला (government w) जाब विचारणार असल्याची माहिती आ. एकनाथराव खडसे (MLA Eknathrao Khadse) यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना दिली.