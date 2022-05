जिल्ह्यात उष्माघाताचा पहिला बळी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

यंदा जळगावात सर्वाधिक तापमानाची नोंद (Record the highest temperature) झाली आहे. दरम्यान, जळगावात उष्माघाताचा पहिला बळी (first victim of heatstroke) गेला असून किशोर ज्योतीराम खलपे (वय-37, रा. धरणगाव) असे मयत तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद (Death record) करण्यात आली आहे