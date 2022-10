प्रकाशोत्सवाला आजपासून प्रारंभ

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

दिवाळी उत्सवास (Diwali festival) आज वसुबारसने (Vasubars) सुरवात होत असून शहरातील गो-शाळेत याबाबत समाजिक संस्थाकडून (social institution) कार्यक्रम होत आहे. तसेच हा दिपोत्सव (Celebrating Dipotsav) साजरा करण्यासाठी बाजारात खरेदीसाठी (shopping in the market) नागरिकांची प्रचंड गर्दी (crowd of citizens) झालेली होती. त्यामुळे सायंकाळी शहरातील रस्ते गर्दीने अक्षरश: फुलले होते.