दरोडेखोरांनी वापरली नकली बंदूक

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सिक्युरीटी गार्ड (Security guard) कुत्र्याला फिरवायला घेवून गेल्यानंतर दरोडेखोरांनी दरोड्याचा (Attempted robbery by robbers) प्रयत्न केल्याची घटना सोमवारी रात्री रिंगरोडवरील अजय कॉलनीत (Ajay Colony) घडली. घरात शिरल्यानंतर बच्छाव कुटुंबियांना (Bachhao family) नकली बंदूकीचा (fake gun) धाक दाखवून त्यांना लुटण्याचा प्रयत्न केला. परंतू आरडाओरड (screaming)झाल्याने दरोडेखोरांनी घरातून पलयान (robbers escaped from the house)केले. हा सर्व प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये (CCTV footage) कैद झाले असून पोलिसांनी ते ताब्यात ()Police in custody घेतले आहेत. दरम्यान, एलसीबीसह जिल्हापेठ पोलिसांचे पथक संशयितांचा शोध घेण्यासाठी रवाना झाले आहेत.