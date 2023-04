30 वर्षांनंतर शहराचा विकास आराखडा होणार तयार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव पालिका हद्दीचा (Jalgaon Municipality)विकास अराखड्याची (Boundary Development Plan) मुदत सन 2013 मध्ये संपुष्ठात आला. त्यामुळे नवीन विकास आराखडा (New Development Plan) तयार करण्यासाठी महापालिकेने (municipal corporation) सरकारकडे (government) नगररचनाकार यांच्यासह युनिटची मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी युनिट दिले असून यात सात अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. या युनिटकडून लवकरच शहराचे सर्वेक्षण (Survey of the city) करून विकास आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.