चाळीसगाव chalisgaon प्रतिनिधी-

चाळीसगाव येथील बॅक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda) शाखेच्या आवारातून एकाच्या हातातून पन्नास हजारांची रोकड हिसकावून (Extorting cash) पळण्याच्या प्रयत्नात (trying to escape) असलेल्या भामट्याला (Bhamtya) नागरिकांनी (Citizens) पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन (disposal of the police) केले. हि घटना दि,११ रोजी संकाळी ११ वाजेच्या दरम्यान घडली. याप्रकरणी चाळीसगाव पोलीस (police) स्टेशनला गुन्हां दाखल करण्यात आला आहे.