उड्डाणपुलाजवळील ट्रॅकवर आढळला बालकाचा मृतदेह

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील शिवाजीनगर (Shivajinagar) रेल्वे उड्डाण पुलाजवळील रेल्वे ट्रॅकजवळ (Near Railway Flyover) मंगळवारी सकाळी 7 वाजेच्या सुमारास एका शालमध्ये दोन महिन्याच्या (two month old baby) बालकाचा मयतस्थितीत बेवारसरित्या (uninherited) मृतदेह (dead body)आढळूल आला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ माजली असून याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.