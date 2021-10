त्या बेपत्ता दोघं भावंडांचा मृतदेह विहिरीत आढळला

यावल Yaval / प्रतिनिधी

तालुक्यातील चुंचाळे (Chunchale) येथील दोन भावंडे (Siblings) काल बुधवारपासून बेपत्ता (Disappeared) झाले होते. आज गुरूवारी २८ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास दोन्ही भावंडांचा त्यांच्याच विहिरीत मृतदेह (Corpses in the well) आढळून आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी यावल पोलीसांनी (Yaval police)एकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.