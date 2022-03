सात महापूराचा फटका,लोकप्रतिनिधींच्या पाहणीचे दौरे, पंचनाम्याचे सोपस्कार तरीही पुरग्रस्त मदतीविनाच !

चाळीसगाव। Chalisgaon प्रतिनिधी -

चाळीसगावात गेल्या वर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोंबर 2021 मध्ये पावसाने (rain) हाहाकार माजवला होता. अचानक रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे डोंगरी व तितुर नदीला (Dongari and Titur rivers) तब्बल सात महापुर (seven floods) येवून गेले. पुराचे पाणी शेती, अनेक घरांत व दुकानांमध्ये शिरल्यामुळे चाळीसगाव तालुक्याचे जनजीवन विस्कळीत होवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान (Financial loss) झाले आहे. त्यावेळेस मंत्र्यापासून ते खासदार, आमदार यांनी पुरग्रस्त भागांचेे दौरे (Tours of flooded areas) करुन, तात्काळ पंचनामे करुन, आर्थिक मदतीच्या मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. परंतु सहा महिन्यानतंर पुरग्रस्तांना शासनाची दमडीही मिळाली नाही. (without flood relief) अधिवेशनात तरी पुरग्रस्थांना मदतीची घोषणेबाबत अपेक्षा होती. परंतु तीदेखील भंग झाली आहे.

आता पुरग्रस्त भागाचे दौरे करणारे लोकप्रतिनिधी आर्थिक मदतीसाठी पाठपुरावा करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. की शासानची मदत आल्यावर आम्ही पाठपुरावा (Follow up) केल्याच्या फुशारक्या मारणार अशी देखील चर्चा होत आहे.

चाळीसगांव शहरापासून अवघ्या 20 ते 22 किमी अंतराच्या परीसरातील गौताळा अभयारण्यातून उगम पावणार्‍या नद्यांच्या, उगम क्षेत्रावर मागील वर्षी ढगफुटी सदृष्य पाऊस पडल्याने त्याचा परीणाम चाळीसगांव शहरासह शहरापासून जवळच असलेल्या कन्नड घाटातील रस्त्यावर झाला आहे.

शहरासह तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. अचानक आलेल्या सातमहापुरांमुळे तालुक्यातील नदीकाठावरील रहिवाश्यांचे तसेच व्यापार्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान (Financial loss) झाले. महापुरामुळे आजही असंख्य कुटूंबांची आणि व्यापार्‍यांचे सहा महिन्यांनंतरही झालेली हानी भरुन निघालेली नाही. त्यावेळी पुरपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधारी पक्षांचे मंत्र्यांनी आले होते. पाहणी दरम्यान नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश काढलेत. पंचनाम्यानंतर लवकरच शासकिय मदतीचे आश्वासनही (Assurance of help) देवून नुकसानग्रस्तांचे समाधान करुन वेळ मारुन नेण्यात आली.

मात्र ऑगस्ट 2021 नंतर आज मार्च महिन्यातील अधिवेशन आणि सरकारच्या बजेटमध्येही चाळीसगांव तालुक्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधार्‍यांनीही कोणतीही तरतूदच काय? पण साधा विषयही न मांडल्याने सहा महिन्यांनंतरही चाळीसगांव तालुक्यातील नुकसानग्रस्तांना फक्त आशेवर ठेवून पाणी पाजण्याचे काम झाले असल्याची खंत तालुक्यातील जनतेला आहे.

ऑगस्ट 2021 मध्ये आलेल्या डोंगरी आणि तितूर नद्यांना अचानक येणार्‍या पुराची कोणतीही सूचना वेळीच न देण्यात आल्याने प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यात आलेले होते. मात्र पूराच्या पाण्यात वाहून गेलेले असंख्य संसार तसेच व्यापार्‍यांच्या मालाची काहीतरी भरपाई शासन देईल, या आशेवर आजही नुकसानग्रस्त असले तरी लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधारी मंडळी देखील नदीला आलेल्या पूराला विसरले आहेत का ? अशी म्हणण्याची वेळ आता चाळीसगांवकरांवर आली आहे. ते कधी मदतीसाठी शासन दरबारी पाठपुरवा करणार ? की मदत आल्यावर आम्हीच पाठपुरवा केल्याचे सांगणार असे असंख्य प्रश्न पुरग्रस्तांनासह तालुक्यातील जनतेला पडलेले आहेत.

महापुराचा (floods) मोठा फटका तालुक्यातील अनेक गावाला बसला आहे. काहींची घरे वाहून गेली तर अनेक घरांमधून पुराचे पाणी गेल्याने संसारोपयोगी साहित्य वाहून गेले. जिल्हा परिषद शाळेची देखील अवस्था भयावह झालेली पाहायला मिळाली. शाळेतील महत्वाचा रेकॉर्ड खराब झाल्याने एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. नदीकाठावर असणार्‍या खळ्यातील छोटी - मोठी जनावरे वाहून गेल्याने पशुपालक शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नदी किनार्‍यावरील अनेक घरांमध्ये पुराचे पाणी गेल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले होते. त्यांची भरपाई (Compensation) आजूनही मिळालेली नसल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.