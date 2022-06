रेशन धान्याचा काळाबाजार उधळला

शहरातील दूध फेडरेशनजवळील राजमालती नगरातील मेहमुद बिसमिल्ला पटेल हे त्यांच्या घरातून रेशनचा माल (grain of ration) काळ्याबाजारात (Black market sales) घेवून जात असल्याची माहिती माहिती अधिकारी कार्यकर्ते दीपक गुप्ता (Right to Information Activist Deepak Gupta) यांना मिळाली. त्यांनी तात्काळ याबाबतची माहिती तहसीलदार नामदेव पाटील (Tehsildar Namdev Patil) यांना दिली होती.

त्यानुसार नामदेव पाटील यांनी सोमवारी सायंकाळी पुरवठा तपासणी अधिकारी डिगंबर भिकन जाधव यांच्यासह पथक घटनास्थळी रवाना केले होते. या पथकाने केलेल्या चौकशी सदरचे धान्य रेशनचे असल्याचे निष्पन्न झाले, मात्र त्याच्याजवळ कोणत्याच पावत्या मिळून आलेल्या नाहीत. तसेच पटेल याची पत्नी खान्देश महिला सोसायटी, जळगाव स्वस्त धान्य दुकानाची (Khandesh Mahila Society, Jalgaon Cheap Grain Shop) अध्यक्ष आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील संशय आणखीनच बळावला होता. याप्रकरणी पुरवठा तपासणी अधिकारी डिगंबर भिकन जाधव रा.रायसोनी नगर यांच्या फिर्यादीवरुन सोमवारी मध्यरात्री महेमुद् बिसमिल्ला पटेल रा. राजमालती नगर यांच्याविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आढळून आल्या नाही पावत्या

महेमुद पटेल यांच्या घराची तपासणी केली असता, त्याठिकाणी देखील धान्याचा साठा आढळून आला. याबाबत पटेल यांची चौकशी केली असता त्यांच्याकडून याबाबतची माहिती दिली नाही. तसेच त्यांच्याकडे या धान्याच्या कुठल्याच पावत्या (Receipts) आढळून आल्या नाहीत.