महिलांवर झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडली पाहिजे

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महिलांनी Women बोलले पाहिजे आपल्यावरील अत्याचाराला वाचा Read the atrocities फोडली पाहिजे. महिलांवरील हिंसाचार ही एक खूप मोठी सामाजिक समस्या आहे जी उदारमतवादी समाजांपासून कट्टरपंथी समाजापर्यंत एक मोठी समस्या म्हणून पाहिली जात असल्याचा सूर आंतराष्ट्रीय महिला हिंसाचार निर्मुलन दिनाच्या International Day for the Elimination of Violence against Women कार्यक्रमात उमटला.