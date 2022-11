राष्ट्रीय मंडळाच्या निवडणुकीसाठी दाखल सात उमेदवारांचे अर्ज नामंजुर

चाळीसगाव chalsigaon प्रतिनिधी

तालुक्यातील सर्वात मोठी शैक्षणिक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या (National Board of Co-operative Education board) निवडणूकीसाठी (election) १८२ उमेदवारांनी अर्ज दाखल (Candidates apply) केले होते. शनिवारी छाननीत (under scrutiny) तब्बल सात अर्ज नामंजुर (Seven applications rejected) करण्यात आले. नामजुर अर्जांमध्ये ज्यांनी अनेक निवडणुका लढल्या व जिंकल्या आशा दोन उमेदवारांचा देखील समावेश आहे. आता हे उमेदवार आपल्या उमेदवारी अर्ज वैद्य ठरविण्यासाठी न्यायालयात (court) जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. निवडणुकीसाठी १७५ उमेदवार रिंगणात असून माघारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर माघारीसाठी आतापासून लॉबींग केली (Lobbying for withdrawal) जात असल्याची देखील चर्चा सुरु झाली आहे.