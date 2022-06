अँबिस प्रणालीत राज्यातील 6 लाख 500 हजार गुन्हेगारांची माहिती संकलित

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

अँबिस संगणकीय प्रणालीमध्ये (Ambis computer system) आरोपींच्या बोटांची ठसे (Fingerprints of the accused) पत्रिका, तळहाताच्या पत्रिका, फोटो, डोळ्यांचे बुबुळे हे सर्व डिजिटल स्वरूपात जतन (Saved in digital format) करून गुन्ह्यात ठसे मॅचिंग करण्याची क्षमता आहे. या प्रणालीमध्ये जवळपास 6 लाख 500 हजार गुन्हेगार व शिक्षापात्र आरोपींची माहिती (Information of criminals and convicts) संगणिकृत करण्यात आली असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंढे (Superintendent of Police Dr. Praveen Mundhe) यांनी अँबिस प्रणालीच्या उद्घाटनाप्रसंगी दिली.