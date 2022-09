चिंचोली Chincholi ता यावल :--

बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर राष्ट्रीय महामार्गावरील (Burhanpur Ankleshwar National Highway) किनगाव जवळ विज मंडळाच्या कार्यालयासमोर (Office of Electricity Board) असलेल्या पुला जवळील (bridge) खड्ड्यांमध्ये काल दि. १७ रोजी रात्री साडेआठ वाजता एरंडोल तालुक्यातील हनुमंत खेडा येथील तरुणाची मोटरसायकल (Young man's motorcycle) खड्ड्यांमध्ये ‌‌ (pits) पडल्याने सदर तरुण जबर जखमी (wounded) झाला होता. याची बांधकाम विभागाने (Construction Department) दखल न (not noticing) घेतल्याने अखेरीस किनगावच्या तरूणांनी (youth) तो खड्डा माती टाकून (pit was filled with soil.) बुजला.