जळगावात तेरी मेरी यारी..मग कोणत्या विरोधकांवर तुटून पडणार?

दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त

जळगावातील हेवीवेट नेते एकनाथराव खडसे (Eknathrao Khadse) यांनी राष्ट्रवादी प्रवेश केला असला तरी भाजपासह सत्तेतील सहकारी मित्र पक्षाच्या नेत्यांवर तोंडसुख घेण्याची संधी ते कधीही दवडत नाही. त्यामुळे मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील हे देखिल भाजपाच्या गिरीश महाजनांसोबत राजकीय सलोख्याचे संबंध टिकवून आहेत. गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत पाटील विरूध्द एकनाथराव खडसे असा सामना जिल्ह्यासाठी आता काही नवीन राहिलेला नाही. त्यामुळे ‘दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त (‘Enemy of the enemy is your friend’)’ याची प्रचिती जळगावातील या नेत्यांमध्ये दिसून येते.