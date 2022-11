आक्षेपार्ह वक्तव्याने जळगावात तणाव

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

एका समाजाविषयी (About society) आक्षेपार्ह वक्तव्याची (Offensive statements) रेकॉडींग (recording) सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral on social media) झाल्याचा प्रकार रविवारी उघडकीस आला. दरम्यान, संतप्त झालेल्या समाजबांधवांकडून (community) संशयितांना अटक करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. या मागणीसाठी शहर पोलीस ठाण्यात (City Police Station) ठिय्या मांडला. यामुळे शहर पोलीस ठाण्यात तणावाचे वातावरण (Stressful environment) निर्माण झाले होते. आक्षेपार्ह वक्तव्य करणार्‍या संजू बिसमिल्ला पटेल (रा. राजमालती नगर) व राजू बिसमिल्ला पटेल (रा. द्वारकानगर) यांच्याविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी (Under the Atrocities Act)कायद्यांर्गत गुन्हा दाखल (Filed a case) करण्यात आला आहे.