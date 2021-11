माजी मंत्री गुलाबराव देवकरांना तात्पुरता दिलासा

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेच्या (Jalgaon Municipality) घरकुल (Gharkul scam case) घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री गुलाबराव देवकर (Former Minister Gulabrao Deokar) यांच्या शिक्षेला स्थगिती (Postponement of sentence) देण्यात आली होती. शिक्षेची स्थगिती उठवावी (moratorium should be lifted) यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी कामकाज होते. दरम्यान, व्दि न्यायपीठापैकी एक न्यायपीठ नसल्यामुळे पुढील तारीख देण्यात आली असून, आता, 22 नोव्हेंबर रोजी कामकाज होणार आहे. त्यामुळे देवकरांना तात्पुरता दिलासा (Comfort) मिळाला आहे.