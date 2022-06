जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भुसावळ तालुक्यातील कॉलन्यांमध्ये (colonies of Bhusawal taluka) 16 ठिकाणी वाळूचे साठे (Sand deposits) तपासणीदरम्यान आढळून आले. अवैध गौणखनिज उत्खननाच्या कारवाईत (illegal secondary mining) दिरंगाई (Delay in action) केली म्हणून भुसावळचे प्रांताधिकारी व तहसीलदार (Prantadhikari and Tehsildar) या दोघांना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी प्रशासकीय कारवाई (Administrative action) का करण्यात येवू नये अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice) बजावली आहे.