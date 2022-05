पोराच्या वर्दीवर चमकले पीएसआयचे स्टार अन् बापाच्या डोळ्यात तराळले अश्रू

सावखेडा, (Savkheda) ता. रावेर वार्ताहर

मुलाची (child') शिक्षण (education) घेण्याची आवड आणि जिद्द पाहता शेळ्या चारणार्‍या बापासह (Goat herding father) कुटूंबाने पोटाला चिमटा घेत मुलाला शिकवले. मुलानेही आपल्या बापाचे आणि कुटूंबाच्या कष्टाचे चिज (cheese of hardship) करत पोलिस दलात (police force) हवालदार म्हणून प्रवेश केला. हवालदार या पदावरच समाधान न मानता हवालदाराची नोकरी सांभाळत एमपीएस्सी ची परिक्षा (MPSC Exam) दिली. पहिली संधी हाताची सुटली. पण निराश न होता पुन्हा जिद्दीने प्रयत्न केला आणि पीएसआयच्या परिक्षेत (PSI exam) पास झाला. दहा महिन्यांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर त्याच्या वर्दीवर पीएसआय पदाचे स्टार (Star of PSI post on uniform) चमकले तसे बापाच्या डोळ्यात अश्रू तराळले (Tears glistened). आणि शेळ्या चारणार्‍या बापाचे पोर अशी असलेल्या ओळखीवर आता बदलून पीएसआय पोराचा बाप म्हणून शिक्कामोर्तब झाले. हा प्रसंग ज्यांनी ज्यांनी अनुभवला त्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. चित्रपटाला शोभेल अशी कहाणी असली किंवा चित्रपटासारखी कहाणी असली तरी ती आता प्रत्यक्षात घडली आहे. काय आहे ती सत्य कहाणी वाचाच..