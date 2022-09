शिक्षक लोकशाही जागविणारा महत्त्वाचा घटक

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

शिक्षक (Teacher) आपल्या अध्यापनातून आणि मार्गदर्शनातून (Through teaching and guidance) पुढच्या पिढीला (generation) सजगतेची (awareness) वाट दाखवत आत्मबल निर्माण (self strength) करण्यात प्रयत्नशील असणारा घटक असून भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापर्यंतच्या वाटचालीत शिक्षकांचे योगदान (Contribution of teachers) महत्त्वाचे असल्याचे मत दै.देशदूचे (Deshdoot) संपादक हेमंत अलोने (Editor Hemant Alone) यांनी व्यक्त केेले. नगरसेवक सचिन पाटील व मित्र परिवाराने (corporator Sachin Patil and friends) शिक्षक दिनानिमित्त (Teacher's Day) आयोजित करण्यात आलेल्या प्रभागातील आजी-माजी शिक्षकांना पुरस्कार वितरणाप्रसंगी (Award distribution to teachers) ते बोलत होते.