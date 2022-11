मिटर रिडींग एजन्सीवर कारवाई करा

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

महावितरण कंपनीच्या (Maha distribution company) मनमानी कारभाराचा (arbitrary administration) त्रास (trouble) तालुक्यासह शहरातील वीज ग्राहकांना होत आहे. बहुतांश वीज ग्राहकांना (Electricity consumers) ऑक्टोबर 2022 ची वीज देयक मिळाली नाहीत तर काही ग्राहकांना नेहमी अंतिम देयक (Electricity payment) दिनांकानंतर येत आहेत. परिणामी, वेळेत बिल घरी न आल्याने ग्राहकांना वारंवार नाहक अतिरिक्त दंड भरावा लागत आहे. वीज वितरण कार्यालयाकडून त्यांच्या तक्रारीची (complaint) दखलही घेतली (not even taken) जात नाही. यामुळे वीज ग्राहक त्रस्त आहेत. आता लगेचच नोव्हेंबर - 2022 ची देयके येतील. दोन महिन्यांची देयके एकदाच अदा करतांना नागरिकांची दमछाक होणार आहे. शहरात वेळेत मीटर रिडींग न (Not taking meter readings)घेणार्‍या तसेच विज देयके वाटप न करणार्‍या संबंधित एजन्सीवर (agency) कारवाई (action) करण्याची मागणी प्रा. धिरज पाटील यांनी मुख्य अभियंत्याकडे केली आहे.