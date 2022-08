दूध संघात रंगले ताबानाट्य

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघात (Jalgaon District Milk Producers Association) ताबा कोणाचा या विषयावरुन आता राजकीय आखाडा (political arena) रंगू लागला आहे. मंगळवारी दुपारच्या सुमारास दूध उत्पादक संघाच्या कार्यालयात चेअरमन मंदाताई खडसे (Chairman Mandatai Khadse) आणि मुख्य प्रशासक आमदार मंगेश चव्हाण (Chief Administrator MLA Mangesh Chavan) या दोघांचे संचालक मंडळ दिसून आले. दरम्यान, न्यायालयाच्या सुनावणीपर्यंत दूध संघाची मीच चेअरमन आहे असा दावा मंदाताई खडसे यांनी आज पत्रकारांशी बोलतांना केला. तर दुसरीकडे शासनाने संचालक मंडळ बरखास्त (Dismissal of the Board of Directors) केले असून, मुख्य प्रशासक (Chief Administrator) म्हणून माझीच नियुक्ती वैध असल्याचा दावा भाजपाचे मंगेश चव्हाण यांनी केला आहे.