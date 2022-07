भुसावळ मधील 10 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

निवडून आल्यानंतर मुदत (कार्यकाळ) (Tenure) शिल्लक असताना परस्पर दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केल्याने (entering the other party) मुदतपूर्व पक्षांतर केले म्हणून पक्षांतरबंदी नियमाला (Transfer ban rules) धरून भाजपाच्या नगरसेविका (BJP corporator) श्रीमती पुष्पा रमेशलाल बत्रा यांनी तत्कालीन नगराध्यक्ष (Mayor) रमण भोळे यांच्यासह आ. एकनाथ खडसे (MLA. Eknath Khadse) यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्याने त्यांनी नियमबाह्य कृती केली म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद (Appreciation to the Collector) मागितली होती. या प्रकरणी 14 जुलै 2022 रोजी अंतिम सुनावणी (Final hearing) असल्याने जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.