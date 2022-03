टीईटीप्रकरणी जिल्ह्यातील 833 शिक्षकांवर टांगती तलवार!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) अर्थात टीईटी परीक्षा सन 2018 ,2019-20 मध्ये घेण्यात आलेल्या होत्या. मात्र, ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी (pass the exam) पैसे गोळा करुन शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आल्याचे बिंग फुटले. त्यानंतर राज्यभरातून या प्रकरणाची चौकशी (Inquiry into the matter) करुन प्रत्येक जिल्हास्तरावरुन शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलेल्या शिक्षकांचे प्रमाणपत्र शिक्षण विभागाकडे (Department of Education) जमा करण्याचे आदेश दिले होते. जळगाव शिक्षण विभागाकडून टीईटीचे प्रमाणपत्र राज्य शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. सायबर पोलिसांनी (Cyber police) चौकशी करुन राज्यातील 1 हजार 701 शिक्षकांना अपात्र असतानाही पात्र केल्याचे समोर आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील 833 शिक्षकांचा समावेश असून आता त्या शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार (hanging sword of action) कायम असल्याची बाब समोर आली आहे.